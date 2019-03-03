SANA: сирийская армия отбила вторую за сутки атаку боевиков

Боевики атаковали несколько позиций армии Сирии в провинции Латакия.

По данным агентства SANA, нападение было совершено третьего марта в районе Джебаль Аль-Калаа. Сирийским военным удалось успешно отразить атаку и уничтожить вооружение противника. Часть террористов была ликвидирована, однако их точное количество не уточняется.

Как уточняет РИА Новости, несколько солдат получили ранения.

Стоит отметить, что атака стала второй за сутки. Так, в ночь со второго на третье марта боевики атаковали позиции правительственных войск в провинции Хама.