На Украине показали испытания бронеавтомобиля «Барс-8»

На Украине заявили о завершении испытаний бронеавтомобиля «Барс-8». Эту технику командование ВСУ собирается, в частности, применять в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

«Барс-8» предназначен для транспортировки личного состава, перевозки грузов и при охране блокпостов, сообщается в Facebook кабинета министров Украины.

Как рассказали в украинском правительстве, «Барс-8» оборудован шасси повышенной проходимости, бронированной противоминной и баллистической защитой. А вот двигатель на новой украинской бронемашине - американский Cummins.

Ранее в Незалежной прошел испытания 120-миллиметровый мобильный минометный комплекс «Барс-8ММК», созданный на базе «Барс-8».