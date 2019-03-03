Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за метели и гололедицы
Московских водителей предупредили о сильном ветре, метели и гололедице на следущей неделе.
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Московских автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт на следующей неделе в связи с сильной метелью и гололедицей. Об этом говорится в сообщении «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).
«По прогнозам синоптиков, вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица», - предупредили в организации.
Кроме того, автолюбителям посоветовали избегать парковки у широкоформатных конструкций и деревьев.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в марте столичный регион окажется под влиянием очередной волны атлантического тепла.