Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за метели и гололедицы

Московских автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт на следующей неделе в связи с сильной метелью и гололедицей. Об этом говорится в сообщении «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

«По прогнозам синоптиков, вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица», - предупредили в организации.

Кроме того, автолюбителям посоветовали избегать парковки у широкоформатных конструкций и деревьев.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в марте столичный регион окажется под влиянием очередной волны атлантического тепла.