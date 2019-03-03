Ученые сделали открытие, которое поможет бороться с раком

Датские ученые исследовали белок 53BP1 и обнаружили в нем механизм, способный предотвращать накопление мутаций, превращающих нормальные клетки в раковые.

Как пишет Phys.org, ссылаясь на результаты исследования специалистов Копенгагенского университета, в частности, 53BP1 задерживает клеточное деление в дочерних клетках. Таким образом, благодаря белку, появляется время, которое нужно для восстановления дефектов в генах, не исправленных в материнской клетке.

«Белки защищают поврежденную ДНК, после чего "сопровождают" ее до полного восстановления. Данный процесс зависит от точного времени и тщательного контроля внутри клеток», - отмечают в своей работе ученые.

Также, по мнению специалистов, открытие поможет в разработке новых способов лечения различных болезней, вызванных изменениями в ДНК человека, включая рак.

Ранее британские ученые Института исследования рака выяснили, какая пищевая добавка способна замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект от химиотерапии.