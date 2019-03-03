Умер актер Сергей Романюк

Народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк умер в возрасте 65 лет. Об этом написал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка. Соболезнования родным», - сказал он, отметив, что Романюк был великим актером.

На странице Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко также появилось сообщение о смерти артиста, а также были опубликованы стихи в память о нем.

Сергей Романюк много лет работал в театре. Зрителю он известен по фильмам «Роксолана», «Черная Рада», «День рождения буржуя — 2», «Мамай», «Возвращение Мухтара — 2».