«Сомнительные размены»: Лавров оценил «сделку века» США по Израилю и Палестине

Продвигаемая США «сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта может предполагать «сомнительные размены», несоответствующие основам этого процесса, признанным международным сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству KUNA.

По его мнению, негативное влияние на ситуацию по ближневосточному урегулированию оказывают односторонние шаги Вашингтона. Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее обежал приложить усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, что поддерживали партнеры в формате «квартета» (Россия, США, ООН и ЕС). Однако после нескольких встреч «квартета», Вашингтон взял «курс на реализацию односторонних схем».

«Последние 2 года мы слышим, что вскоре будет озвучена новая ближневосточная инициатива - так называемая сделка века, которая якобы должна привести к заключению мира между арабами и Израилем», - сказал он.

Лавров отметил, что обнародование деталей сделки недавно в очередной раз было отложено до формирования нового израильского правительства.

«Если верить циркулирующей информации, речь может идти о сомнительных разменах, идущих вразрез с международно признанной базой БВУ (ближневосточного урегулирования)», - добавил глава российского МИД.

Поэтому, по словам Лаврова, палестинцам приемлемость такой сделки кажется весьма сомнительной.

Министр также отметил, что Москва считает потенциально полезным форма ближневосточного «квартета» для деэскалации напряженности в регионе и возрождения содержательного палестино-израильского процесса урегулирования.

Американский лидер Дональд Трамп готовил «сделку века» с начала своего президентского срока. В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «пока эту сделку никто не видел».

Некоторые арабские СМИ утверждают, что «сделка века» предполагает создание государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан при сохранении еврейских поселений. Вашингтон будет считать столицей Израиля Западный Иерусалим, а палестинского государства – отдельные части Восточного Иерусалима. Центральная же часть города с мечетью Аль-Акса будет находится под совместным управлением.