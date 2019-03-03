Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

За беженцами из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии направлены колонны автобусов

Наталья Вальханская
22:17 03.03.2019
Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.
За беженцами из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии направлены колонны автобусов

В Сирийской Арабской Республике продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского, налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб» для выхода сирийских граждан из лагеря «Эр-Рукбан». По состоянию на 2 марта 2019 года возвратилось 225 011 человек.

В соответствии с решением, принятым 1 марта на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территории САР, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» сформированы и направлены к пункту пропуска Джлеб колонны автобусов для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Эр-Рукбан» из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания.

«Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов», - отметил Купчишин.

Данная информация доведена до директора офиса управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки-Ито.

«Вместе с тем, американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе», - подчеркнул генерал-майор.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2074 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3286,2 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 2 марта 2019 года амнистировано 56 062 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 2 марта 2019 года восстановлено 31 318 жилых домов, 821 образовательное и 142 медицинских учреждения. Отремонтировано 1015 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской Зоне Деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Санджека, Айн-Эль-Ханзир и Джерда-Алферк провинции Латакия, восточнее населенного пункта Захабия, восточнее населенного пункта Зафр-Кебир, восточнее населенного пункта Мгарет-Марза провинции Идлиб», - заявил начальник Центра по примирению.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.03.2019, 17:57
Борисов заявил, что Россия «не упустит своего» в Арктике
Дата03.03.2019, 22:15
«Сирийский перелом» в Крыму: тысячи человек посетили военно-патриотическую выставку в Севастополе
Дата03.03.2019, 18:54
Сборная России стала лидером в медальном зачете после первого дня Универсиады
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата02.03.2019, 09:55
Stern: российский «Циркон» превзошел самые смелые ожидания западных экспертов
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:17 В стране и мире
За беженцами из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии направлены колонны автобусов
13:45 В стране и мире
Видео
Российские военнослужащие доставили в Алеппо две тонны продовольствия
13:15 В стране и мире
Видео
В сирийском Алеппо открылась баскетбольная секция для людей с ограниченными возможностями
10:06 В стране и мире
В МИД РФ заявили о заметной стабилизации ситуации в Сирии
22:00 В стране и мире
США отказались пропускать транспортные колонны с беженцами на территорию Эт-Танфа в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:52 В стране и мире
Так переписывается история: испанские СМИ опубликовали свою версию боев за Берлин в 1945 году
21:40 В стране и мире
Мэр города на Украине пришел на акцию против себя и оказался неузнанным
20:47 В стране и мире
Автобус с 47 детьми вылетел в кювет на трассе под Челябинском
20:25 Спорт
«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ
20:01 В стране и мире
Кабмин предложил создать реестр недобросовестных родителей
События дня
События дня
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обострение индо-пакистанского конфликта
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погребенная заживо: водитель бульдозера не заметил женщину и загрузил ее вместе с песком в резервуар
Видео
Монструозный 10-колесный внедорожник арабского шейха сняли на видео
Видео
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Видео
Сразу 40 автомобилей попали в ДТП на МКАД
Видео
«Осатаневший» Порошенко грубо похлопал по лицу девушку: видео
Видео
Опубликованы кадры смертельной схватки огромного паука и опоссума в лесах Амазонии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.