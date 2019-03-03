За беженцами из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии направлены колонны автобусов

В Сирийской Арабской Республике продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского, налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб» для выхода сирийских граждан из лагеря «Эр-Рукбан». По состоянию на 2 марта 2019 года возвратилось 225 011 человек.

В соответствии с решением, принятым 1 марта на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территории САР, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» сформированы и направлены к пункту пропуска Джлеб колонны автобусов для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Эр-Рукбан» из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания.

«Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов», - отметил Купчишин.

Данная информация доведена до директора офиса управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки-Ито.

«Вместе с тем, американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе», - подчеркнул генерал-майор.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2074 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3286,2 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 2 марта 2019 года амнистировано 56 062 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 2 марта 2019 года восстановлено 31 318 жилых домов, 821 образовательное и 142 медицинских учреждения. Отремонтировано 1015 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской Зоне Деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Санджека, Айн-Эль-Ханзир и Джерда-Алферк провинции Латакия, восточнее населенного пункта Захабия, восточнее населенного пункта Зафр-Кебир, восточнее населенного пункта Мгарет-Марза провинции Идлиб», - заявил начальник Центра по примирению.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.