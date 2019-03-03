Так переписывается история: испанские СМИ опубликовали свою версию боев за Берлин в 1945 году

Журналист Мануэль Вильяторо в своей статье «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет», опубликованной испанской газетой ABC, пожалел солдат вермахта, которые принимали участие в боях за Берлин.

Как пишет автор материала, к началу битвы за столицу Рейха на стороне фюрера осталось около 800 тысяч солдат, большинство из которых якобы были «бедными детьми, заманенными в "Гитлерюгенд" ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии».

«Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», - отмечает в своей статье Вильяторо.

Автор также подверг критике советскую тактику ведения войны. По его мнению, «знаменитый приказ № 227, или "Ни шагу назад!", служит доказательством того, что Иосиф Сталин всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради достижения собственных целей».

Кроме того, Вильяторо пишет, что знаменитый фотоснимок «Знамя победы над Рейхстагом» является «обманом сталинских времен». В качестве подтверждения своих слов он приводит мнение «историка» Хесуса Эрнандеса, который утверждает, что фотография постановочная и на ней есть ретушь, а изображенные на фото советские солдаты являются мародерами.

Также, согласно заявлениям Эрнандеса, Сталин «завидовал славе американского снимка "Водружение флага над Иводзимой"», в связи с чем отдал распоряжение сделать исторический кадр над Рейхстагом.

Стоит отметить, что вопиющая ложь испанских СМИ легко опровергается историческими справками. Ранее журналисты программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» в фильме «1945. Сорок флагов над Рейхстагом» рассказали о том, как на самом деле подготавливалось Знамя Победы. Пока советские войска еще готовились штурмовать Берлин, руководством уже был отдан приказ шить знамена, для того, чтобы водрузить их на Рейхстаге - главном символе нацистской Германии.