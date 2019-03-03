Маяковский тоннель в Москве закроют в ночь на 4 марта

Проезд по Маяковскому тоннелю на Садовом кольце в Москве закроют в ночь на 4 марта в связи с укладкой асфальта. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

«С 22:00 3 марта до 05:30 4 марта будет закрыт для проезда в обе стороны Маяковский тоннель», - говорится в сообщении.

Автомобилистам в столице посоветовали запланировать маршрут заранее. ЦОДД опубликовал инфографику с участками, которые будут перекрыты.

Маяковский тоннель - это транспортная развязка на пересечении Садового кольца и улицы Тверская, которая соединяет улицу Большая Садовая и Садово-Триумфальную.