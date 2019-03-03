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Маяковский тоннель в Москве закроют в ночь на 4 марта

Василиса Морозова
21:59 03.03.2019
В ночь с воскресенья на понедельник в столице закроют для проезда транспорта Маяковский тоннель из-за укладки асфальта.
Маяковский тоннель в Москве закроют в ночь на 4 марта
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Проезд по Маяковскому тоннелю на Садовом кольце в Москве закроют в ночь на 4 марта в связи с укладкой асфальта. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

«С 22:00 3 марта до 05:30 4 марта будет закрыт для проезда в обе стороны Маяковский тоннель», - говорится в сообщении.

Автомобилистам в столице посоветовали запланировать маршрут заранее. ЦОДД опубликовал инфографику с участками, которые будут перекрыты.

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Маяковский тоннель - это транспортная развязка на пересечении Садового кольца и улицы Тверская, которая соединяет улицу Большая Садовая и Садово-Триумфальную.

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