Маяковский тоннель в Москве закроют в ночь на 4 марта
В ночь с воскресенья на понедельник в столице закроют для проезда транспорта Маяковский тоннель из-за укладки асфальта.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress
Проезд по Маяковскому тоннелю на Садовом кольце в Москве закроют в ночь на 4 марта в связи с укладкой асфальта. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
«С 22:00 3 марта до 05:30 4 марта будет закрыт для проезда в обе стороны Маяковский тоннель», - говорится в сообщении.
Автомобилистам в столице посоветовали запланировать маршрут заранее. ЦОДД опубликовал инфографику с участками, которые будут перекрыты.
Маяковский тоннель - это транспортная развязка на пересечении Садового кольца и улицы Тверская, которая соединяет улицу Большая Садовая и Садово-Триумфальную.