Мэр города на Украине пришел на акцию против себя и оказался неузнанным
Мэр украинского города Олевск Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя, активно протестуя, однако горожане не узнали градоначальника.
© Фото: tarasmi, Twitter
Мэр украинского города Олевска в Житомирской области Олег Омельчук поучаствовал в акции протеста против самого себя, которая прошла 1 марта, однако его никто не узнал.
Как пишет в Twitter местный журналист Тарас Олейник, градоначальник даже подержал плакат с надписью «Мэр с сообщниками ущемляет права граждан».
«Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр - тролль 80-го уровня», - подчеркнул журналист.
В отношении Омельчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в частности за присвоение бюджетных средств и земельные хищения.