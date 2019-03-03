Мэр города на Украине пришел на акцию против себя и оказался неузнанным

Мэр украинского города Олевска в Житомирской области Олег Омельчук поучаствовал в акции протеста против самого себя, которая прошла 1 марта, однако его никто не узнал.

Как пишет в Twitter местный журналист Тарас Олейник, градоначальник даже подержал плакат с надписью «Мэр с сообщниками ущемляет права граждан».

«Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр - тролль 80-го уровня», - подчеркнул журналист.

В отношении Омельчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в частности за присвоение бюджетных средств и земельные хищения.