На Украине возбудили 112 уголовных дел в связи с выборами

Украинская полиция расследует 112 уголовных дел, связанных с выборами президента страны и избирательной кампанией. Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Полицейские расследуют 112 уголовных производств. Из них 59 связаны с выборами, а еще 53 — с ходом избирательной кампании», - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Всего, как уточняется, с декабря 2018 года, правоохранители зарегистрировали не менее 2,3 тысяч заявлений, связанных с избирательным процессом. Большая часть из них приходится на киевский регион. При этом составлено более 450 протоколов об административных беспорядках.

Напомним, выборы президента на Украине назначены на 31 марта. Главным фаворитом украинцев, согласно опросам, стал шоумен Владимир Зеленский. Действующий лидер Петр Порошенко в рейтингах занимает лишь третье место, поскольку его опередила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.