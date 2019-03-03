Погребенная заживо: водитель бульдозера не заметил женщину и загрузил ее вместе с песком в резервуар

Визит жительницы Китая на станцию дозирования цемента едва не закончился для нее трагедией. Кадры происшествия были опубликованы в Сети.

На записи видно, как посетительница стоит внутри огромного ангара, где ведет работу тяжелая техника. Водитель бульдозера не заметил женщину и погрузил ее вместе с песком вначале внутрь ковша, а затем в специальный резервуар.

К счастью, рабочие вовремя обратили внимание на происходящее и помогли пострадавшей выбраться наружу. Женщина, кстати, не получила каких-либо серьезных повреждений и отделалась испугом.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись дебоша, который устроил водитель экскаватора. Мужчина, сидя за рулем транспортного средства, начал разносить здание нового отеля Travelodge в Инновационном парке Ливерпуля.