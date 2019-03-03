Автобус с 47 детьми вылетел в кювет на трассе под Челябинском

В Челябинской области съехал в кювет автобус, в котором находились 47 детей. Об этом сообщили власти региона.

Автобус, ехавший из Сатки в Челябинск, занесло в кювет на трассе М-5 «Урал» в Златоусте на 1742-м километре из-за снегопада. По предварительным данным, автомобиль, двигавшийся перед автобусом, резко затормозил, поэтому водитель автобуса съехал на обочину, чтобы уйти от столкновения.

«Ситуация с детьми, чей автобус застрял на трассе М5 при попытке избежать ДТП, находится в управляемой плоскости и под полным контролем властей, ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" и представителей МЧС», - сообщил в соцсетях глава региона Борис Дубровский.

По его словам, жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, поэтому у родителей нет повода для лишнего беспокойства. Дубровский отметил, что уже предприняты все меры для того, чтобы дети как можно скорее добрались до своих домов. В настоящий момент автобус продолжил движение к пункту назначения.

В ГУ МЧС по региону добавили, что в салоне транспортного средства находились также четверо взрослых, сопровождавших 47 детей.