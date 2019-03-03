Женщины смогут бесплатно посетить московские музеи 8 Марта

В международный женский день, 8 Марта, некоторые столичные музеи сделают бесплатный вход для прекрасной половины человечества. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жительницы и гостьи столицы смогут увидеть экспозиции Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея искусства народов Востока, культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народного искусства, а также Музея военной формы одежды, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства можно будет посмотреть постоянную экспозицию «Русский стиль. От историзма к модерну». Также бесплатно можно будет посетить Музей Отечественной войны 1812 года.

Все подробности будут указаны на официальных сайтах учреждений.