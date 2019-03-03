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Посол России в Великобритании ждет извинений от британской прессы за клевету в свой адрес

Роман Захаров
20:08 03.03.2019
Газета обнародовала материал, в котором сообщалось, что Александр Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал в постоянном представительстве СССР при ООН.
Посол России в Великобритании ждет извинений от британской прессы за клевету в свой адрес
© Фото: Ray Tang, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету в свой адрес. Это следует из письма посольства РФ, адресованного главному редактору британской газеты.

«Информация о том, что посол Александр Яковенко, работая в постпредстве РФ в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Яковенко проработал в постоянном представительстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки», - приводит ТАСС текст письма.

В посольстве при этом добавили, что представленная изданием информация «является грубой ложью».

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», - резюмировали в российской дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «расследование британской прессы», в котором посла России в Великобритании Александра Яковенко назвали шпионом. По ее словам, подобные заявления являются не чем иным, как очередной срежиссированной акцией Лондона, приуроченной к «годовщине Солсбери».

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