Посол России в Великобритании ждет извинений от британской прессы за клевету в свой адрес

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету в свой адрес. Это следует из письма посольства РФ, адресованного главному редактору британской газеты.

«Информация о том, что посол Александр Яковенко, работая в постпредстве РФ в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Яковенко проработал в постоянном представительстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки», - приводит ТАСС текст письма.

В посольстве при этом добавили, что представленная изданием информация «является грубой ложью».

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», - резюмировали в российской дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «расследование британской прессы», в котором посла России в Великобритании Александра Яковенко назвали шпионом. По ее словам, подобные заявления являются не чем иным, как очередной срежиссированной акцией Лондона, приуроченной к «годовщине Солсбери».