Кабмин предложил создать реестр недобросовестных родителей

В Госдуму внесли законопроект о создании в России реестра лиц, лишенных родительских прав лиц либо отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Документ предлагает внесение соответствующих изменений о создании такого реестра в федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

«Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями», - отмечается в документе.

Кроме того, в законопроекте уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. Таким образом, лишенные родительских прав люди не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку ребенка.

Как ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, процедура усыновления и установления опеки должна проходить под строгим государственным контролем, а также с полной информацией о тех людях, которые будут воспитывать ребенка.