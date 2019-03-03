Монструозный 10-колесный внедорожник арабского шейха сняли на видео

В Дубае специально для шейха Хамада бин Хамдана аль Нахайяна, известного также как «радужный шейх», создали гигантский внедорожник Dhabiyan. Необычную машину сняли на видео и разместили запись в Сети.

Как сообщает The Sun, монструозный внедорожник, вес которого составляет 24 тонны, а длина почти достигает 11 метров, был построен на базе военного тягача Oshkosh M1075.

Чтобы громадина приходила в движение, ее создатели расположили в недрах своего детища 15,2-литровый двигатель Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил.

Из особенностей внешнего вида Dhabiyan в глаза бросается, что передняя его часть заимствована у грузовика, кабина - у Jeep Wrangler Unlimited, а задний бампер - у Dodge Dart. Осветительные приборы внедорожника были скопированы с Ford Super Duty.

Хамад бин Хамдан аль Нахайян обладает одной из самых внушительных коллекций машин в мире. В его собрании находятся сотни грузовых и легковых автомобилей.

Одним из наиболее ярких экземпляров в коллекции шейха является 50-тонный Dodge Power Wagon, оснащенный четырьмя спальнями. Данная машина по габаритам в восемь раз превосходит стандартную модель.