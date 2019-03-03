«Я что, похожа на клоуна?»: жительница Одинцовского района пояснила появление «креста» на парковке

Жительница поселка Дубки в Одинцовском районе Подмосковья Юлия, которая установила деревянную табличку, похожую на крест, на одной из общественных стоянок, в комментарии для «Звезды» рассказала, зачем она решила закрепить за собой право парковать автомобиль в этом месте.

«Смешная история. С начала зимы с мужем чистим здесь парковочное место, а есть несознательные товарищи, которые постоянно занимают его. Купите лопаты и чистите себе место. Тогда все будет вычищено», - заявила Юлия.

Очевидцы сделали фотографию таблички, на которой написано: «Не ставить, место занято» - и опубликовали в Сети. Пользователи Сети стали бурно обсуждать случившееся.

«В Интернете все стали обсуждать, смешно читать эти комментарии. Пишут мужчины. Вам не стыдно? Возьмите лопаты, давайте все вычистим. Какая разница, где будут стоять машины? Тут ставят машины все свои. Смешная ситуация», - отметила владелица таблички.

Женщина пояснила, что ей приходится каждый раз чистить от снега другое парковочное место, когда кто-то занимает ранее очищенное ею. Поскольку у Юлии есть дети, ей приходится сажать младшего в автокресло и снова работать лопатой, даже если час назад она уже очищала для себя место.

«Муж не может постоянно караулить. Мне надо ребенка то на танцы отвезти, то в поликлинику. Я прихожу, одного маленького ребенка сажаю в автокресло, лопатой почищу, отъезжаю, возвращаюсь через час. Уже кто-то занял это место. Приходится снова чистить место рядом», - добавила Юлия.

По ее словам, когда снег растает, она уберет табличку и не будет больше захватывать стоянку.

«Я что, похожа, на клоуна? Я не могу всех подождать и сказать: "Пожалуйста не занимайте место!"» - сказала женщина. «После того как в Интернете произошла ситуация, на следующий день табличка пропала, осталось колесо. Потом она опять появилась, аккуратненько стояла в сугробе. Спасибо, что вернули», - добавила она.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Дубки Одинцовского района Подмосковья установила деревянный крест на одной из общественных стоянок населенного пункта, чтобы ставить свое авто именно на вычищенное ею место.