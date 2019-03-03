На МКС сработала сирена после стыковки с Dragon-2

На российском сегменте Международной космической станции сработал сигнал тревоги после стыковки с американским кораблем Dragon-2. Об этом на Землю доложил экипаж МКС, отметив, что тревога оказалась ложной.

Согласно сообщениям экипажа, срабатывание сигнализации было связано с отказом системы генерации кислорода «Электрон-ВМ». Однако при проверке это не подтвердилось.

Позже выяснилось, что сирена сработала в связи с изменениями в конфигурации станции, вызванными стыковкой с Dragon-2.

Также экипаж МКС после стыковки станции с Dragon-2 открыл люк, ведущий в американский корабль, и взял там пробы воздуха.

Перед открытием люка россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могли находиться в корабле Dragon-2.

Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль Crew Dragon (Dragon-2), успешно запущенный с космодрома на мысе Канаверал во Флориде накануне, пристыковался к МКС. Процедуру стыковки NASA транслировало в прямом эфире.