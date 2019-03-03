Болтон заявил о попытках США создать коалицию для смены власти в Венесуэле

Соединенные Штаты стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Вашингтон пытается создать коалицию, чтобы передать власть оппозиционеру, лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, которого ранее США признали и. о. главы государства.

«Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить (Мадуро), сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», - пояснил Болтон.

Как ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Москва опасается провокаций США с целью провести военное вторжение в Венесуэлу. Она отметила, что российская сторона поддерживает законное правительство страны, поэтому в Москве пристально следят за ситуацией в Венесуэле.

В свою очередь, президент России Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда в ходе антиправительственных манифестаций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд европейских стран, после чего Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.