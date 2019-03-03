В Москве сгорело судно: кадры с беспилотника

Пожар на судне площадью 200 квадратных метров на юге столицы сняли на видео с беспилотника. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, возгорание было ликвидировано в 13:57 мск.

«Принятыми мерами в 13:57 возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 3 марта на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода, на улице Речников, 7, произошло возгорание пришвартованного деревянного катера.