Борисов заявил, что Россия «не упустит своего» в Арктике

Россия не уступит свое влияние в Арктике, так как этот регион входит в зону интересов Москвы. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Эта территория - сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», - заявил Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго откровенно заявил, что Соединенные Штаты приложат все возможные силы и ресурсы, чтобы не допустить лидерства РФ в Арктическом регионе. По его словам, Москва якобы расширяет свое военное присутствие в Арктике, и в Вашингтоне в связи с этим не исключают возможности возникновения российско-американского конфликта в будущем.

Российская сторона, в свою очередь, отвергала утверждения о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо иных действиях, направленных на нарушение международного порядка.

В конце февраля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что у России есть все шансы расширить зону арктического шельфового пояса в Северном Ледовитом океане.