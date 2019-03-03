В Крыму задержали архиепископа «новой украинской церкви»

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержали в Крыму. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии религиозной организации.

Иерарха новой Православной церкви Украины (ПЦУ) задержали на автовокзале в Симферополе. В настоящее время Климент находится в Центральном районном отделе полиции, к нему приехал адвокат.

«В 11:45 по киевскому времени он был задержан в автобусе, полицейские провели обыск вещей», - заявили в ПЦУ.

Как сообщила РБК министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, представители ПЦУ отказались предоставить документы, необходимые для аренды помещения в Симферополе. По ее словам, помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги передадут в безвозмездное пользование ПЦУ, если церковь будет зарегистрирована на территории РФ как религиозная организация.

Однако, по словам Анюхиной, ответ крымским властям от ПЦУ так и не поступил. Кроме того, в помещении находятся неизвестные, которые жгут свечи.

В сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook отмечается, что Климента задержали на пути к политзаключенному украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в России в пособничестве терроризму.