Путин: завод автоматов Калашникова станет еще одним символом дружбы России и Индии

Владимир Путин поздравил участников и гостей церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент РФ отметил, что новый завод укрепит оборонный потенциал Индии.

В тексте говорится, что новое предприятие будет способствовать «дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики страны, позволит создать новые квалифицированные рабочие места, дать стимул профессиональному образованию и подготовке кадров». В телеграмме Путин также отметил, что завод станет еще одним символом дружбы и сотрудничества двух государств.

3 марта Россия и Индия открыли завод по производству автоматов Калашникова в индийском городе Корва. Как ранее заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, совместное предприятие позволит оснастить автоматами Калашникова всех индийских военнослужащих.