Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очевидец снял на видео опасное сближение пассажирских самолетов в небе

Василиса Морозова
17:13 03.03.2019
Один из пассажиров ирландской авиакомпании Aer Lingus снял на видео момент опасного сближения с другим самолетом.
© Видео: snappercherry, Twitter

Пассажир ирландской авиакомпании Aer Lingus снял на видео пролетавший мимо самолет, который опасно приблизился к тому, на котором летел мужчина. Видео опубликовано в Twitter.

Самолет направлялся из Дублина в Лиссабон. В какой-то момент пассажир заметил другой лайнер, летевший в его сторону. На кадрах видно, как другое воздушное судно на большой скорости пролетает мимо самолета, из которого ведется видеосъемка.

«Что значит "почти столкнулись"? Это случилось вчера во время моего рейса из Дублина в Лиссабон! Я так не справлюсь со страхом перед перелетами», - подписал видеоролик автор.

Как мужчина рассказал Dublin Live, он был очень рад добраться до Лиссабона без происшествий. При этом назвать расстояние, на которое воздушное судно приблизилось к самолету Aer Lingus, турист затруднился.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.03.2019, 17:57
Борисов заявил, что Россия «не упустит своего» в Арктике
Дата03.03.2019, 15:10
В Крыму обсудили перспективы развития юнармейского движения в регионе
Дата03.03.2019, 17:08
Россиянин Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата02.03.2019, 09:55
Stern: российский «Циркон» превзошел самые смелые ожидания западных экспертов
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:42 В стране и мире
В Крыму задержали архиепископа «новой украинской церкви»
17:13 В стране и мире
Видео
Очевидец снял на видео опасное сближение пассажирских самолетов в небе
16:54 В стране и мире
Видео
Крутые виражи на заснеженной дороге: опубликовано видео момента аварии на МКАД
15:57 В стране и мире
В МВД прокомментировали информацию об увольнении задержавших Емельяненко полицейских
13:56 В стране и мире
Видео
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
События дня
События дня
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обострение индо-пакистанского конфликта
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Видео
Сразу 40 автомобилей попали в ДТП на МКАД
Видео
«Осатаневший» Порошенко грубо похлопал по лицу девушку: видео
Видео
Опубликованы кадры смертельной схватки огромного паука и опоссума в лесах Амазонии
В рассекреченных документах ЦРУ нашли рецепт армейского борща СССР
Видео
«Какие мои годы!» - Агутин о том, что не получил звание народного артиста РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.