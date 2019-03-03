Очевидец снял на видео опасное сближение пассажирских самолетов в небе

Пассажир ирландской авиакомпании Aer Lingus снял на видео пролетавший мимо самолет, который опасно приблизился к тому, на котором летел мужчина. Видео опубликовано в Twitter.

Самолет направлялся из Дублина в Лиссабон. В какой-то момент пассажир заметил другой лайнер, летевший в его сторону. На кадрах видно, как другое воздушное судно на большой скорости пролетает мимо самолета, из которого ведется видеосъемка.

«Что значит "почти столкнулись"? Это случилось вчера во время моего рейса из Дублина в Лиссабон! Я так не справлюсь со страхом перед перелетами», - подписал видеоролик автор.

Как мужчина рассказал Dublin Live, он был очень рад добраться до Лиссабона без происшествий. При этом назвать расстояние, на которое воздушное судно приблизилось к самолету Aer Lingus, турист затруднился.