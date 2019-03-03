Крутые виражи на заснеженной дороге: опубликовано видео момента аварии на МКАД

Пользователь Сети опубликовал видео одного из произошедших утром 3 марта на Московской кольцевой автодороге ДТП. На записи видно, как автомобили едут по проезжей части с небольшой скоростью, однако в какой-то момент один из участников движения решает резко перестроиться сразу через несколько полос, в результате чего он задевает другие машины.

После столкновения автомобили начинает бросать по заснеженной и скользкой дороге, но водители все же справляются с управлением и останавливают свои транспортные средства.

Ранее стало известно, что утром 3 марта на МКАД возле Кунцево столкнулись сразу 40 автомобилей. Массовое ДТП спровоцировали метель и гололедица. В результате ЧП в этом районе было сильно затруднено движение.

На месте инцидента работают правоохранительные органы. По предварительной информации, серьезно никто не пострадал.