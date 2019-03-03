В Германии сравнили Крым с Берлином после объединения страны

Глава фракции немецкой партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что Запад уже не ставит громко вопрос о принадлежности Крыма, поскольку эта дискуссия затихает, а общество «понимает необратимость интеграции полуострова». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Прибывший в Крым Андреас Маурер считает, что полуостров в настоящее время по темпам развития напоминает ему Берлин в 1990-е годы, когда Германия объединилась. Он отметил большие изменения в Крыму за эти пять лет.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», - пояснил он.

Маурер поразился темпам строительства в Крыму, где идут обширные работы. В настоящее время немецкий депутат находится на полуострове, подготавливая визит туда крупной делегации из ФРГ.

По его словам, заявления Киева о том, что он якобы сможет вернуть Крым, западные страны уже не воспринимают всерьез. Маурер подчеркнул, что все понимают: «это невозможно».