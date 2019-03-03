Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В Тверской области в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали семь человек, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Авария произошла около 12:40 на автодороге Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района.

«Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автомобиля Nissan Almera. По предварительной информации, пострадали 11 человек», - отмечается в сообщении ведомства.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ».

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что начата доследственная проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом. На месте аварии работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.