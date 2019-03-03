Илон Маск по-русски ответил на поздравления с успешной стыковкой Dragon-2 с МКС

Руководитель американской корпорации SpaceX Илон Маск по-русски ответил в своем Twitter на поздравительные сообщения из России, связанные с успешной стыковкой корабля Dragon-2 с МКС.

«Спасибо за добрые слова!» - написал он.

Таким образом Илон Маск отреагировал на поздравление читательницы, по мнению которой, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сама российская государственная корпорация не станут поздравлять SpaceX. Девушка отправила Маску поздравительное сообщение от имени всех космических энтузиастов из России.

Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль Crew Dragon (Dragon-2), успешно запущенный с космодрома на мысе Канаверал во Флориде накануне, пристыковался к МКС. Процедуру стыковки NASA транслировало в прямом эфире.

Стоит отметить, что после стыковки Dragon-2 с МКС Роскосмос направил в NASA поздравления. Также поздравительные сообщения в адрес SpaceX на своей странице в Facebook опубликовала частная российская компания S7 Space, которая владеет космодромом «Морской старт».