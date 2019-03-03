Во Львове демонтировали монумент Славы советским воинам

Во Львове снесли монумент Славы советским воинам. 30-метровую гранитную стелу уничтожили в ночь на 3 марта. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, сотрудники подрядной организации в ближайшие дни будут разбивать остатки бетонной конструкции.

Установленный почти полвека назад монумент долго не поддавался. Демонтировать его удалось только с третьей попытки. Работы начались еще в прошлом году, но конструкция оказалась такой надежной, что современный инструмент никак не мог с ней справиться.

Убрать памятник из центра города власти Львова решили в 2017 году, якобы потому что он попадал под действие закона о декоммунизации. Позже специальная комиссия решила, что монумент не является символом коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда в мэрии решили, что памятник находится в «аварийном состоянии» и его все равно нужно демонтировать.