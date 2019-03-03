В МВД прокомментировали информацию об увольнении задержавших Емельяненко полицейских

В ГУ МВД по Ставропольскому краю опровергли появившуюся в СМИ информацию об увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании скандально известного бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

«Ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что стражи порядка во время инцидента действовали в рамках закона.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что полицейским, которые задержали Емельяненко в Кисловодске, грозит увольнение. Согласно публикациям, их якобы заранее предупреждали о приезде спортсмена в город и попросили его не трогать.

Напомним, накануне Александра Емельяненко задержали в Кисловодске после ДТП, в которое он попал, находясь в нетрезвом виде. 37-летний боец не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Спортсмена удалось задержать лишь с помощью наряда ППС.

Кадры инцидента позже появились в Сети.

В суде боец раскаялся в содеянном и попросил прощения у задержавших его стражей порядка, однако судья приняла решение отправить Александра Емельяненко под административный арест сроком на 10 суток.