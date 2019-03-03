Производство автоматов Калашникова наладили в Индии

Совместное предприятие по производству в Индии автоматов Калашникова позволит оснастить эти видом оружия всех индийских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих. Мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии», - сказал он.

При этом Михеев добавил, что при необходимости «стороны могут согласовать увеличение объемов и апгрейд производства», чтобы выпускать перспективные модели на платформе автомата Калашникова.

В воскресенье, 3 марта, глава правительства Индии Нарендра Моди открыл в индийском городе Корва (штат Уттар-Прадеш) предприятие по производству АК новейшей, «двухсотой» серии.

По данным Рособоронэкспорта, учредителями совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited стали Управление артиллерийских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия) и входящие в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников».

О планах Москвы и Дели заключить договор о производстве автоматов Калашникова на территории Индии «Звезда» рассказывала в феврале этого года.