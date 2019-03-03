Минздрав назвал самые частые психические заболевания россиян

Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT, какие расстройства часто встречаются у людей молодого и среднего возраста.

На первом месте, по его словам, оказались расстройства непсихотического характера, которые были диагностированы более чем у 2 миллионов россиян в 2017 году. К такой категории относятся состояния, возникающие из-за поражения головного мозга, неврозы и поведенческие нарушения в детском и подростковом возрасте.

Как отметил Казаковцев, это общее название для невротических и личностных расстройств, которые проходят без психоза, когда человек не осознает, что с ним происходит. Такие люди, по его мнению, нуждаются в госпитализации. Эти пациенты зависят от окружающей ситуации, а также от экологических и социальных факторов. На их состояние влияют любые факторы: безработица, пьянство, быт, семейная жизнь.

На втором месте находятся психозы и состояния слабоумия. В 2017 году таких оказалось 1 миллион 98 тысяч человек. Чаще всего эти пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией. Третью строчку занимает умственная отсталость (860 тысяч человек). Среди группы таких людей наиболее распространена легкая умственная отсталость.