Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху заметили в Петербурге в инвалидном кресле. Об этом сообщают «Невские новости».

Певица приехала на поезде в Северную столицу из Москвы, где у нее прошел концерт. На перроне Пьеху встретили с инвалидным креслом, в которое она села сразу же, как вышла из вагона.

При этом поклонники, которые провожали 81-летнюю артистку в Москве, отметили некоторые трудности в ее передвижении. Они рассказали, что во время концерта певица мало двигалась и большинство песен исполнила сидя.

Напомним, в прошлом году Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.