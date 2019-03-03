В МИД России ответили британским СМИ, назвавшим посла РФ в Великобритании «шпионом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «расследование британской прессы», в котором посла России в Великобритании Александра Яковенко назвали шпионом.

По ее словам, подобные заявления являются не чем иным, как очередной срежиссированной акцией Лондона, приуроченной к «годовщине Солсбери».

«Журналисты там не зря едят свою кашу - найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался… Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, отец и дочь Скрипаль были обнаружены в британском Солсбери в марте 2018 года в бессознательном состоянии. Британское следствие тут же выдвинуло версию об их отравлении нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России. Эта версия впоследствии неоднократно им подчеркивалась и выходила на первый план во множестве СМИ. Впоследствии, по данным Лондона, пройдя лечебные восстановительные процедуры, Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы, однако Сергей с того момента ни разу не появлялся на публике.