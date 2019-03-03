Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Crew Dragon, успешно запущенный с космодрома на мысе Канаверал во Флориде накануне, пристыковался к МКС. Процедуру стыковки NASA транслировало в прямом эфире.

На борту грузовика находится манекен по имени Рипли, названный так в честь главной героини фантастического фильма «Чужой».

Корабль причалил к стыковочному модулю в автоматическом режиме. За ней наблюдали космонавты с борта Международной космической станции, готовые вмешаться в случае необходимости.

В качестве предосторожности - ведь корабль впервые использовал роботизированный манипулятор для стыковки - NASA и Роскосмос разработали ряд мер безопасности.

Была выбрана траектория, исключающая столкновение корабля со станцией, и продумана программа эвакуации астронавтов в безопасные отсеки в случае возникновения нештатной ситуации.

Перед стыковкой экипаж МКС провел несколько тестов, в том числе проверил возможность дистанционного управления кораблем Crew Dragon.

Космический корабль Dragon 2, разработанный компанией SpaceX, рассчитан на экипаж в количестве семи человек.