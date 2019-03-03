Российские военнослужащие доставили в Алеппо две тонны продовольствия

Российские военнослужащие из состава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в Алеппо тонны продовольствия. Хлеб раздают прямо на улице. Для этого организованы специальные лотки.

Этого человека в районе Мухет Эль-Кассэр знают практически все. В этой части Алеппо он прожил всю жизнь, поэтому на правах старейшины помогает организовать своих земляков в очереди за гуманитарной помощью.

Мухаммед сам пострадал от боевиков. Осколок их мины до сих пор у него в ноге. Видит, как все еще тяжело приходится многим жителям района.

«Огромное спасибо России за помощь! Для большинства жителей нашего района это жизненно необходимо, ведь денег у людей сейчас совсем нет - многие не могут даже купить еду. Вы посмотрите, какая очередь выстроилась. Мы очень благодарны вам за помощь!» - говорит член совета старейшин Мухаммед Хушик.

Российская колонна с уже хорошо известным здесь логотипом ЦПВС для местных всегда праздник.

Район Мухет Эль-Кассэр в результате боев пострадал не сильно, и именно поэтому сюда устремилось большое число беженцев. Работы на всех не хватает, как следствие, нуждающихся еще очень много.

«Многие жители Алеппо переселились к нам из других мест города, ведь их дома разрушены. Сейчас наш район считается одним из самых густонаселенных в Алеппо. Людей здесь очень много. А вот работы хватает далеко не всем. Поэтому ваш приезд сюда и помощь, которую вы привезли, для нас настоящее спасение. Спасибо вам большое!» - благодарит глава района Аднен Аттор.

Самые тяжелые городские бои проходили в Восточном Алеппо. Здесь нет ни одного дома, в который не попал бы снаряд или мина.

«Данный район очень сильно пострадал от рук боевиков. Очень много местных жителей, у которых на сегодняшний нет день ни денег, ни работы. Поэтому именно здесь будет проводиться благотворительная акция по выдаче двух тонн хлеба местному населению», - рассказает начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов ЦПВС Алексей Корнев.

Жители пострадавших районов не устают благодарить российских военнослужащих, которые поддерживают тех, кому приходится тяжелее всего.

Не все могут их покинуть и перебраться в более благополучные регионы страны, поэтому любая помощь здесь встречается с огромной благодарностью.