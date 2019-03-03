Судно полыхает на юге Москвы: видео

В воскресенье, 3 марта, на юге столицы загорелось судно.

ГУ МЧС России по Москве сообщает, что звонок поступил около полудня. По предварительной информации, на улице Речников произошло возгорание катера. Он был пришвартован у причала.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные расчеты и подразделения спасателей. Информации о пострадавших нет. Общая картина произошедшего устанавливается.