В древней гробнице Китая нашли «эликсир бессмертия»

В гробнице династии Западная Хань (202 год до н. э. - 8 год н. э.) археологи обнаружили «эликсир бессмертия». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Жидкость была найдена в бронзовом горшке, выкопанном из гробницы дворянской семьи в городе Лоян на западе провинции Хэнань в октябре минувшего года. Из-за алкогольного аромата сначала археологи решили, что это спиртное. Однако после проведенных лабораторных исследований выяснилось, что жидкость в основном состоит из нитрата калия и алунита. Эти ингредиенты упоминаются в древнем даосском тексте в качестве основных для создания «лекарства от смерти».

«Это первый раз, когда мифические "лекарства от смерти" были обнаружены в Китае», - рассказал глава Института культурных реликвий и археологии в Лояне Ши Цзячжэнь.

По его словам, найденная жидкость играет большую роль в изучении древних китайских исследований о бессмертии и эволюции цивилизации.

Гробница дворянской семи занимает 210 квадратных метров. Помимо «эликсира бессмертия», ученые обнаружили в ней бронзовые артефакты, нефритовые изделия и

терракотовые статуи, изображающие воинов и слуг. На раскопки у археологов ушло 8 месяцев.