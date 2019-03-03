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Немецкие политики увидели угрозу в российском «Северном потоке - 2»

Егор Левин
13:29 03.03.2019
Политические деятели ФРГ начинают сомневаться в необходимости строительства международного российского проекта.
Немецкие политики увидели угрозу в российском «Северном потоке - 2»
© Фото: 2via, Globallookpress

Немецкие политики приняли участие в опросе, проведенном местными СМИ, и признались, что воспринимают российский международный проект «Северный поток - 2» в качестве угрозы и сомневаются в честности высказываний России на эту тему.

Одно из изданий, газета Handelsblatt, отмечает, что возможное прекращение транзита газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» способно навредить отношениям России и Европы. А заместитель председателя одной из немецких политических фракций и вовсе заявил, что из-за газопровода Россия потеряет доверие Германии.

Однако проведенный ранее опрос жителей Германии показал, что большая их часть поддерживает строительство российского проекта, поскольку таким образом «снабжение ФРГ природным газом будет надежнее». Против строительства выступили лишь 23% опрошенных немцев (при общем числе опрошенных, равном 1000 человек).

Между тем ранее посол США в Германии объяснил свои угрозы из-за «Северного потока - 2». По его словам, «Поток» не является коммерческим проектом, а создается лишь с целью появления альтернативного маршрута транзита газа в Европу в обход Украины.

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