В сирийском Алеппо открылась баскетбольная секция для людей с ограниченными возможностями

Сирийские паралимпийцы готовятся к новым рекордам. В Алеппо открылась баскетбольная секция для спортсменов с ограниченными возможностями. Совершенно разные люди, с разными судьбами и интересами.

В обычной жизни это инженеры, студенты, чиновники и торговцы. Кто-то получил инвалидность еще в детстве, кто-то был ранен в боях с террористами, но объединяет их бесконечная страсть к спорту.

«Каждому человеку нужна пища: одна для тела, другая для души. Для нас спорт - это как раз душевная пища, мы сильные духом люди», - сказал капитан баскетбольной команды «Халеб» Яхья Альбек.

Еще два года назад в этой части Алеппо шли ожесточенные бои. На крыше спортзала располагались огневые точки, а линия фронта находилась всего в сотне метров.

Сейчас клуб стремительно набирает обороты и уже стал чемпионом Сирии.