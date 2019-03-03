Метеорологи прогнозируют возобновление снегопада в Москве

Метеорологи предупредили москвичей об очередном нашествии снежного ненастья. По прогнозам, которые озвучил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в ближайшие часы ожидаются усиление снегопада и падение атмосферного давления.

Погода в столичном регионе сохранит неустойчивый характер, с резкими порывами ветра и температурными скачками. К вечеру небо прояснится и значительно похолодает, предупредили метеорологи.

«Сегодня погоду в столичном регионе определяет южная, достаточно теплая периферия активного циклонического вихря, центр которого к исходу дня окажется над Верхневолжским регионом. Из-за этого циклона погода в Москве и ближайших областях облачная. Время от времени будет идти снег, возможны метели. Первая порция ненастья позади. Очередного сильного снегопада мы ожидаем в период с 13 до 18 часов. Однако снег уже будет идти не так сильно, как утром.

Температура воздуха в столице к вечеру повысится до нуля градусов, однако комфортной сегодняшнюю погоду назвать нельзя, учитывая порывистый ветер, метели и снегопады. Ветер сегодня дует с запада. Его скорость составляет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение. Барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В ночные часы ветер ослабнет, осадки прекратятся, метели утихнут, а в облаках будут заметны прояснения. Это станет причиной похолодания.

К утру в Москве -7 -9 градусов. Но уже днем москвичей и гостей столицы ждет влияние очередного циклона, причем в этот раз мы окажемся в его теплом секторе. Погода будет теплая. Временам пройдет снег, преимущественно небольшой. Днем в понедельник в Москве до +2 градусов», - рассказал «Звезде» главный специалист центра «Фобос».

Что касается начала рабочей недели, то погода продолжит испытывать москвичей на прочность.

Если первая половина рабочей пятидневки будет отмечена потеплением до +4 градусов, то начиная с четверга температура постепенно упадет до -9.

В выходные столичный регион окажется под влиянием очередной волны атлантического тепла.