В Совфеде РФ выразили обеспокоенность возможными провокациями США для военного вторжения в Венесуэлу

Москва опасается провокаций США с целью провести военное вторжение в Венесуэлу.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с вице-президентом страны Делси Родригес. Парламентарий отметила, что Россия предпримет все возможные попытки противодействия потенциальным угрозам со стороны Америки.

«США могут пойти на любые провокации, чтобы в Венесуэле пролилась кровь, чтобы найти повод и причины для военного вторжения», - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что российская сторона проявляет солидарность и поддерживает законное правительство страны.

«Только сам народ Венесуэлы вправе решать, каким будет его будущее», - подытожила спикер.

Москва пристально следит за ситуацией в Венесуэле и за попытками США создать искусственный предлог для военного вмешательства. Политический кризис в стране обострился после антиправительственных манифестаций, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.