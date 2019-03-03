На северо-востоке Москвы эвакуируют полторы тысячи посетителей ТЦ

На северо-востоке Москвы эвакуированы посетители торгового центра «Райкин Плаза». По предварительной информации, произошло короткое замыкание в системе электрооборудования центра, сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного управления МЧС.

Людей вывели на улицу еще до прибытия первых пожарных подразделений.

«Произошло короткое замыкание в электрощитовой торгового центра "Райкин Плаза" по адресу: улица Шереметьевская, дом 6», - объяснили в МЧС.

Площадь возгорания оказалась небольшой. Опасность ликвидирована. Сейчас подразделения МЧС убывают с места вызова.

Инженеры торгового центра выясняют и устраняют причину короткого замыкания электропроводки.