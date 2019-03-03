Поселковый участковый вынес из огня семью из четырех человек во Владимирской области

Поселковый участковый из Владимирской области Алексей Клочанюк спас из огня целую семью. Возвращаясь с дежурства, он заметил дым в одном из домов. Там начинался пожар. Не мешкая ни минуты, лейтенант полиции бросился на помощь.

«26 февраля около 22:00 я возвращался в поселок Никологоры. В этот момент я заметил возгорание в одном из домов. Жилое строение со стороны двора было объято пламенем. Я начал стучать в окно. Мне открыл один из несовершеннолетних детей. Сначала я вытащил на улицу малышей, передал их местным жителям, которые остановились на автомобиле. Дети были в одном нижнем белье, так как было уже позднее время. К этому моменту начала дымиться крыша. Раздался взрыв. Скорее всего, это был газовый баллон, после чего дом стало невозможно спасти и он сгорел», - рассказал Клочанюк.

Сейчас в руководстве УМВД России по Владимирской области решают, как наградить отличившегося участкового.

Чудом избежавшая гибели семья уже поблагодарила своего спасителя.