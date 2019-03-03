Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британское правительство в предательстве

Британец Эван Хоуп, мать которого Дон Стерджес умерла после отравления в городе Эймсбери, заявил, что правительство страны предало его семью.

Молодой человек заявил, что он «предан и брошен» властями Великобритании, потому что они не предприняли ни одной попытки разобраться в обстоятельствах случившегося с его матерью. Хоуп рассказал, что британское правительство и премьер страны Тереза Мэй в частности не сделали ровным счетом ничего после трагедии.

«Мы не услышали ничего – ни телефонного звонка, ни письма, ничего», — заявил парень в интервью газете Sunday Mirror.

Он добавил, что ту минимальную информацию, которую получает его семья, они узнают из новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд обнаружил флакон со следами нервно-паралитического вещества в доме у Чарльза Роули, который вместе со своей спутницей Дон Стержес отравился в Эймсбери. После его использования, женщина спустя несколько дней скончалась.