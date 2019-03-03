Полиция Неаполя схватила «женщину», которая оказалась мафиозным главарем

В Италии пойман один из опаснейших преступников, мафиозный главарь Марко Ди Лауро. Преступника схватили в Неаполе, в рамках совместной операции полиции и карабинеров.

В момент задержания у Ди Лауро при себе не было оружия и сопротивления он не оказал, сообщает LA Repubblica.

В штаб-квартиру неаполитанской полиции задержанного доставили на спецавтомобилем под охраной вертолета.

Преступник долгое время числился вторым в списке самых разыскиваемых, после «крестного отца» сицилийской «Коза Ностра» Маттео Мессины Динаро. Пойманный главарь известен своей любовью к переодеванию в женские платья.

Таким образом ему не раз удавалось скрыться от полицейских. Несколько лет назад он даже прибегнул к услугам пластически хирургов, однако от тюремной решетки это его все равно не спасло.

Теперь Ди Лауро проведет остаток жизни в компании своих «коллег» в исправительном учреждении особо строгого режима.

Три года назад он был заочно осужден на пожизненный срок за преступления, связанные с похищением людей, наркоторговлей и незаконным оборотом оружия.