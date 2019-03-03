Опубликованы кадры влетевшего в ларек с шаурмой автомобиля

В Новой Москве, неподалеку от поселка Новые Ватутинки, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль влетел в ларек с шаурмой.

ДТП случилось на 35-м километре Калужского шоссе. «Звезда» публикует кадры непосредственно с места происшествия.

Легковое авто на скорости протаранило магазин. В результате инцидента пострадали водитель и продавец, один посетитель заведения погиб.

На месте продолжают работать экстренные службы города. Полная картина обстоятельств произошедшего уточняется.