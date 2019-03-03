Профессиональный боец оценил нокаут российской продавщицы
Боец UFC Даррен Тилл прокомментировал инцидент в одном из магазинов во Владимирской области.
Там хрупкая продавщица отправила в нокаут буйного посетителя торгового зала.
«Если играешься с перьями, то будь готов к тому, что тебя пощекочут», - подписал Тилл видеоролик, размещенный на своей странице в Instagram.
Все произошло в разгар рабочего дня в городе Гусь Хрустальный. Мужчина внезапно начал избивать своего соседа по очереди к прилавку. Беднягу колотили головой о холодильник с напитками, при этом другие мужчины, стоящие в очереди, ничего не предпринимали.
Тогда девушка вышла из-за прилавка и попыталась успокоить буяна. Что он сказал в ответ можно догадаться по реакции девушки. Метким ударом в челюсть она свалила хулигана на пол и спокойно вернулась за кассу.
Поверженный еще долго не мог прийти в себя, а пострадавший в драке поблагодарил свою заступницу рукопожатием.