Профессиональный боец оценил нокаут российской продавщицы

Боец UFC Даррен Тилл прокомментировал инцидент в одном из магазинов во Владимирской области.

Там хрупкая продавщица отправила в нокаут буйного посетителя торгового зала.

«Если играешься с перьями, то будь готов к тому, что тебя пощекочут», - подписал Тилл видеоролик, размещенный на своей странице в Instagram.

Все произошло в разгар рабочего дня в городе Гусь Хрустальный. Мужчина внезапно начал избивать своего соседа по очереди к прилавку. Беднягу колотили головой о холодильник с напитками, при этом другие мужчины, стоящие в очереди, ничего не предпринимали.

Тогда девушка вышла из-за прилавка и попыталась успокоить буяна. Что он сказал в ответ можно догадаться по реакции девушки. Метким ударом в челюсть она свалила хулигана на пол и спокойно вернулась за кассу.

Поверженный еще долго не мог прийти в себя, а пострадавший в драке поблагодарил свою заступницу рукопожатием.