Организаторам «китовой тюрьмы» в Приморье грозят миллионные штрафы

Компаниям, причастным к организации так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье грозит разорение. Крупные штрафы придется выплатить по административным делам, которые накануне возбудило Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Санкции за нарушение требований, регламентирующих рыболовство применены в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

«В отношении, осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края возбуждены дела об административных правонарушения по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ "Нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство"», - цитирует «Интерфакс» сообщение ФСБ.

Перечисленным компаниям грозит штраф в размере от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов. Деньги огромные, если учитывать тот факт, что цена одной косатки или белухи начинается от 1 миллиона долларов. В «китовой тюрьме» содержится 10 косаток и 87 белух.

По всем делам получены заключения от экспертной группы, которая проводит контрольную проверку «Центра передержки морских млекопитающих» в бухте Средняя.

«Полученные факты свидетельствуют о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации», - озвучили свой вердикт эксперты.

Кроме того, следственными органами установлено, что в бухте Средняя с животными жестоко обращались. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее представители Минприроды заявили о необходимости освобождения млекопитающих. В дальнейшем за ними будут присматривать компетентные специалисты из числа ученых и экспертов.